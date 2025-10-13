Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Desayuno por la Paz

Fundación Vida Sin Violencia realiza conferencia sobre la paternidad responsable

Aporte

  • La ponencia estuvo a cargo del presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jáquez Liranzo.
Directiva Ejecutiva entrega reconocimiento Román Jáquez

Directiva Ejecutiva entrega reconocimiento al magistrado Román Jáquez, conferencista invitado.Cortesía de los organizadores

La Fundación vida sin violencia celebró su VIII Desayuno por la Paz con la conferencia magistral “Paternal en paz: masculinidad consciente para familias saludables” a cargo del presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jáquez Liranzo, quien destacó la importancia de la paternidad responsable.

Destacó que Paternar en paz se basa en cinco valores democráticos: igualdad, justicia, responsabilidad, tolerancia y libertad y abogó por que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley de Paternidad Responsable.

La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur, expresó que hoy más que nunca se necesita aunar esfuerzos para promover la masculinidad respetuosa, empática, sensible y corresponsable.

“Un padre responsable y justo, que siembra semillas de respeto y amor, no sólo fortalece a su familia, sino que puede ser capaz de transformar generaciones enteras”, expresó.

Precisó que el magistrado Román es un ciudadano que ha demostrado, dentro y fuerza de las funciones públicas, su defensa a la masculinidad respetuosa, inclusiva, justa y pacífica, reafirmando que la paz y equidad no son solo ideales, sino caminos posibles cuando se asumen con responsabilidad y consciencia.

Jorge Suncar, Rosa Roa de López, doña Francia de Pérez y don Ellis Pérez.

Jorge Suncar, Rosa Roa de López, Francia de Pérez y Ellis Pérez.Cortesía de los organizadores

Magistrada Rosario Graciano, José Manuel Hernández y magistrada Dolores Fernández.

Magistrada Rosario Graciano, José Manuel Hernández y magistrada Dolores Fernández.Cortesía de los organizadores

Luisin Mejía, Amira Isa, magistrado Pablo Yermenos y Luis Sánchez Noble.

Luisin Mejía, Amira Isa, magistrado Pablo Yermenos y Luis Sánchez Noble.Cortesía de los organizadores

Karen Troncoso, Michelle Ortiz, Paola Savedy y Rosa Pérez Melo.

Karen Troncoso, Michelle Ortiz, Paola Savedy y Rosa Pérez Melo.Cortesía de los organizadores

