Faricomsa renueva su identidad visual

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector farmacéutico nacional, Faricomsa celebró un encuentro en el AC Hotel by Marriott Santiago, donde presentó oficialmente su nueva identidad visual, y compartió los planes de crecimiento que marcarán su próxima etapa de evolución.

En el encuentro asistieron médicos, socios estratégicos y aliados de la industria, quienes conocieron la visión renovada de la compañía. Con este rebranding, la empresa renueva su compromiso con la innovación, el legado y el crecimiento, valores que la han distinguido desde su fundación en Santiago de los Caballeros en el año 2003.

Carlos Félix Terrero, diabetólogo, fue el encargado de presentar la Fariglutida, un producto cuya molécula es la semaglutida, que Faricomsa planea introducir al mercado nacional a inicios del año 2026. Esta innovación representa un paso firme hacia la diversificación de tratamientos de vanguardia que aporten valor a médicos y pacientes.

Franklyn Colón, Persio López y Johan de la Rosa.Cortesia de los anfitriones.

Manuel Sadhalá y Daniel Espinal.Cortesia de los anfitriones.

Jenniffer Sori y Giselle Cruz.Cortesia de los anfitriones.

A lo largo de sus más de 20 años, la compañía farmacéutica ha logrado una presencia sólida en todo el territorio nacional.