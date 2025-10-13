Cruz-Ayala celebra su 40 aniversario con compromiso y servicio al sector salud

Cruz-Ayala celebró su 40 aniversario con cuatro décadas de visión, compromiso y servicio al sector salud dominicano. En un emotivo encuentro que estuvo cargado de gratitud y reconocimiento a sus socios estratégicos, clientes y colaboradores.

La actividad se realizó en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, el cual reunió a autoridades gubernamentales, representantes de instituciones académicas y de salud, aliados internacionales e invitados especiales, quienes acompañaron a la familia Cruz-Ayala en esta conmemoración.

“Estos 40 años no son solo una cifra, son la suma de incontables jornadas de trabajo, de sacrificios compartidos, de sueños perseguidos y alcanzados, y de la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros”, expresó Máximo CruzAyala, CEO de la empresa.

Durante su intervención, Cruz-Ayala destacó que la herencia de responsabilidad y compromiso legada por sus padres María López de Cruz-Ayala y Máximo Rafael Cruz-Ayala se refleja hoy en la cultura de cumplimiento, excelencia y servicio que distingue a la organización.

Rafael Sánchez Español y Brígida de Sánchez .Cortesia de los anfitriones.

Marcel Morel y Elizabeth de Morel.Cortesia de los anfitriones.

Julián Sued, Fausto Hernández y Marino Pérez.Cortesia de los anfitriones.