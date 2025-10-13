Centro Cultural Taíno Casa del Cordón aborda el proyecto Cabo Samaná

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio “Seis mil años en la isla: en busca de las huellas ancestrales en Cabo Samaná”, en el cual se abordaron los principales hallazgos del proyecto arqueológico Cabo Samaná, que ha revelado que la presencia humana en la isla Española data de miles de años antes de lo que se estimaba.

El conversatorio contó con la participación del arqueólogo Adolfo López Belando, investigador principal del proyecto Cabo Samaná y especialista en culturas prehispánicas, así como del economista, escritor y académico Dennis R. Simó, vicepresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

La moderación estuvo a cargo del arquitecto y académico José Enrique Delmonte, asesor del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

El diálogo permitió conocer cómo el proyecto Cabo Samaná ha confirmado una presencia humana que se remonta a más de seis mil años, aportando información clave sobre los orígenes y las migraciones que dieron forma al poblamiento del arco antillano.

Estas investigaciones, desarrolladas en distintas etapas, ofrecen nuevas evidencias sobre los orígenes, las rutas migratorias y la diversidad cultural de los grupos humanos que ocuparon la región caribeña.

El encuentro reunió a profesionales de la arqueología, representantes del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, así como interesados en la historia y el patrimonio cultural del país.