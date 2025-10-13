Altice Dominicana activa temporada de béisbol invernal en zona Norte

Como parte de la agenda de actividades de la temporada de béisbol invernal 2025-2026, Altice Dominicana reafirma su compromiso con el deporte y con los fanáticos de la región norte, anunciando su respaldo oficial al equipo de las Águilas Cibaeñas y una sólida presencia en el Estadio Cibao. Como parte de este apoyo, los asistentes a los partidos podrán disfrutar de una conexión Wi-Fi gratuita y robusta durante cada encuentro.

“Para nosotros es un verdadero orgullo respaldar este deporte que es tan especial para los dominicanos. Cada año, los principales equipos de béisbol cuentan con nuestro apoyo. En esta ocasión celebramos de manera especial el respaldo que estamos brindando en la zona norte, desde su emblemático ‘Valle de la Muerte’ y junto a sus ‘Cuyayas’,” expresó Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana.

La empresa de telecomunicaciones hizo este anuncio durante la Gran Cumbre Aguilucha, un evento donde se compartieron las novedades de la temporada y se rindió homenaje a leyendas del béisbol de la región. Altice destacó su interés en continuar desarrollando iniciativas en el Cibao que promuevan el talento local y contribuyan al desarrollo social de la zona.

A lo largo de los años, Altice ha mantenido una conexión cercana con sus clientes y fanáticos del béisbol, facilitando el acceso a los partidos a través de sorteos en sus plataformas digitales y su ya conocido beneficio 2x1 de los martes, que permite a los clientes adquirir dos boletas por el precio de una.

Además, como parte de su oferta de entretenimiento deportivo, Altice cuenta en su parrilla de televisión por cable el nuevo canal 1 Baseball (canal 479), un canal premium 100% dedicado al béisbol, disponible las 24 horas del día. A esto se suma la cobertura de la MLB y las ligas locales a través de los principales medios de su oferta televisiva.

“Iniciativas como estas reafirman nuestro compromiso con el deporte, con la identidad dominicana y con ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Queremos que vivan cada juego como se debe: desde las gradas, sintiendo la emoción del play, ya sea en el Estadio Quisqueya o en el Estadio Cibao. Invitamos a todos los cibaeños a aprovechar estos beneficios y disfrutar cada inning de esta apasionante temporada invernal”, concluyó Ginebra.