Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Navidad

Aliss presenta “Momentos mágicos”

Temporada

  • Cada una de las colecciones fue presentada en un recorrido temático que permitió a los invitados vivir de cerca la experiencia de la Navidad según las distintas propuestas.
Ignacio Salazar, Sandra Infante e Iamdra Fermín.

Ignacio Salazar, Sandra Infante e Iamdra Fermín.Victor Ramirez/LD

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

Aliss Dominicana inauguró la temporada navideña con el lema “Momentos mágicos”, durante un encuentro que reunió a clientes y amigos para celebrar el comienzo de la época más esperada del año.

La actividad se realizó en un ambiente festivo y elegante, con la conducción de la comunicadora Iamdra Fermín y las palabras centrales de Sandra Infante, gerente país de Aliss Dominicana, quien destacó el compromiso de la marca de ofrecer a los dominicanos propuestas exclusivas de decoración que invitan a celebrar y a compartir junto a los seres queridos.

Andreny D’Celea y Johanny Quiroz.

Andreny D’Celea y Johanny Quiroz.Victor Ramirez/Ld.

Claudia Benítez, Alejandra Ortiz, Sandra Infante, Carolina Saladin y Julie Badia.

Claudia Benítez, Alejandra Ortiz, Sandra Infante, Carolina Saladin y Julie Badia.vICTOR rAMIREZ/LD.

Deyanira Gómez y Lady Guzmán.

Deyanira Gómez y Lady Guzmán.Victor Ramirez/LD

Hanoy Ferreira y Francina Socias.

Hanoy Ferreira y Francina Socias.Victor Ramirez/LD

Yelhidá Lora y Mónica Gómez.

Yelhidá Lora y Mónica Gómez.Victor Ramirez/LD

Neyci de la Cruz y Jessica Klemps.

Neyci de la Cruz y Jessica Klemps.Victor RAMIREZ/ld.

Rossmary Pérez y Leinnys Aziza.

Rossmary Pérez y Leinnys Aziza.Victor Ramirez/LD

Tags relacionados