Aliss presenta “Momentos mágicos”

Aliss Dominicana inauguró la temporada navideña con el lema “Momentos mágicos”, durante un encuentro que reunió a clientes y amigos para celebrar el comienzo de la época más esperada del año.

La actividad se realizó en un ambiente festivo y elegante, con la conducción de la comunicadora Iamdra Fermín y las palabras centrales de Sandra Infante, gerente país de Aliss Dominicana, quien destacó el compromiso de la marca de ofrecer a los dominicanos propuestas exclusivas de decoración que invitan a celebrar y a compartir junto a los seres queridos.

Andreny D’Celea y Johanny Quiroz.Victor Ramirez/Ld.

Claudia Benítez, Alejandra Ortiz, Sandra Infante, Carolina Saladin y Julie Badia.vICTOR rAMIREZ/LD.

Deyanira Gómez y Lady Guzmán.Victor Ramirez/LD

Hanoy Ferreira y Francina Socias.Victor Ramirez/LD

Yelhidá Lora y Mónica Gómez.Victor Ramirez/LD

Neyci de la Cruz y Jessica Klemps.Victor RAMIREZ/ld.