Navidad
Aliss presenta “Momentos mágicos”
Temporada
- Cada una de las colecciones fue presentada en un recorrido temático que permitió a los invitados vivir de cerca la experiencia de la Navidad según las distintas propuestas.
Aliss Dominicana inauguró la temporada navideña con el lema “Momentos mágicos”, durante un encuentro que reunió a clientes y amigos para celebrar el comienzo de la época más esperada del año.
La actividad se realizó en un ambiente festivo y elegante, con la conducción de la comunicadora Iamdra Fermín y las palabras centrales de Sandra Infante, gerente país de Aliss Dominicana, quien destacó el compromiso de la marca de ofrecer a los dominicanos propuestas exclusivas de decoración que invitan a celebrar y a compartir junto a los seres queridos.