El protocolo como factor de relacionamiento estratégico

El protocolo marca hitos, preserva tradiciones, se adapta a los contextos y crea nuevas formas de encuentro. Es, en esencia, una manifestación cultural que revela cómo una sociedad se comunica y se valora a sí misma.

Y aunque suene paradójico, el protocolo también enseña humildad. Nos recuerda que nadie es indispensable, que todos somos reemplazables y que el verdadero liderazgo se ejerce con respeto, sensibilidad y empatía. Porque, al final, el protocolo no es una cuestión de etiqueta: es una forma de comunicar con elegancia lo que somos.

Vivimos tiempos de prisa. En los espacios laborales y sociales, la inmediatez parece haber reemplazado la sensibilidad. Cada día es más común que las personas se valoren por lo que tienen, aparentan o pueden ofrecer, y menos por lo que realmente son. Una realidad que nos invita a reflexionar sobre el valor de las formas, de los gestos y del respeto en la comunicación humana.

En medio de esa vorágine, el protocolo se erige como una herramienta esencial de comunicación estratégica. No se trata de una serie de normas rígidas o de fórmulas ceremoniales, sino de un lenguaje universal que asegura orden, armonía y coherencia entre instituciones, empresas y personas. Su ausencia se nota —y se siente—, porque el protocolo es el hilo invisible que sostiene la cortesía, la elegancia y el respeto mutuo.

Lamentablemente, muchos entornos corporativos han dejado de lado su enseñanza y práctica. Se concentran en la inmediatez de los resultados, olvidando que el protocolo también construye relaciones, fideliza y comunica valores. La forma en que hablamos, saludamos, escuchamos o gesticulamos proyecta tanto como cualquier estrategia publicitaria. Las buenas maneras, acompañadas de autenticidad, son hoy una ventaja competitiva.

Recientemente, tuve la oportunidad de participar en el Foro Mundial de Profesionales del Protocolo, Relaciones Humanas y Eventos, celebrado en Guadalajara, México, donde expertos de América Latina y Europa coincidieron en que el protocolo atraviesa un momento de transformación. Las redes sociales, la política, la multiculturalidad y los nuevos lenguajes visuales también tienen sus propios códigos, y desconocerlos es un error estratégico.

Uno de los aspectos más debatidos fue el manejo de las precedencias. Tradicionalmente, el anfitrión ocupa el centro del escenario, pero hay ocasiones en que ese honor puede cederse a una figura de especial relevancia histórica o simbólica. En los actos oficiales y en las fotografías de familia institucional, la ubicación importa tanto como el mensaje. No es cuestión de jerarquía, sino de percepción. Un buen plan de precedencia evita conflictos y transmite respeto.

El protocolo no es estático; evoluciona con las organizaciones y con los tiempos. Su función no es imponer, sino integrar. Diseña espacios donde el encuentro sea posible, la identidad se exprese y la reputación se fortalezca. Su enfoque es cultural, normativo y comunicativo. Promueve el respeto, genera confianza y proyecta poder, no por autoridad, sino por conocimiento.

En el foro se enunció una frase que resume esta filosofía: “La experiencia hace la diferencia, aunque la excelencia a veces supera la experiencia”. Una afirmación que me parece tan cierta como necesaria.

Quien trabaja en protocolo debe conocer su historia: desde las cortes medievales hasta las ceremonias contemporáneas, desde la antigua Roma hasta la diplomacia moderna. Desconocer ese legado es desconocer las raíces mismas del respeto institucional.