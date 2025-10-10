Milano celebra el mes de la pasta

Representantes de Pastas Milano celebran el mes de la pasta con un completo programa de actividades para toda la familia en distintos puntos del país como Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Baní.

Como cada octubre, la marca se une a los hogares dominicanos para celebrar el mes de la pasta y resaltar la versatilidad y bondades culinarias de este alimento.

Este año extiende su presencia y sus activaciones a distintos puntos estratégicos del gran Santo Domingo, así como otras localidades del país.

“El Mes de la pasta es una oportunidad perfecta para celebrar este alimento tan versátil que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un ícono de la cocina mundial. Queremos compartir con los dominicanos no solo el placer de disfrutar de una buena pasta, sino también el conocimiento y la creatividad que se esconden detrás de cada plato”, comenta Claudia Ortíz, gerente de categoría del marca.