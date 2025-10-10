Leonor Elmúdesi presenta sus más recientes obras

La doctora Leonor Elmúdesi de Bancalari, representó a la República Dominicana en la Feria del Libro de Gotemburgo, en Suecia, donde puso en circulación sus más recientes obras, el Milagro de Consuelo: Una historia con valor para la educación dominicana y El cielo Mira,

La feria literaria considerada como una de las más importantes de los países nórdicos, contó por primera vez con la participación de la República Dominicana, invitada por Margarita Franco Zimmermann, embajadora en ese país.

Al presentar ambas obras Elmúdesi compartió con el público europeo su visión sobre la educación, la contemplación y la belleza como caminos de transformación.

El milagro de Consuelo pone de relieve un modelo educativo exitoso desarrollado en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, desde 1959, mientras que El cielo mira celebra la naturaleza y la espiritualidad a través de una selección de 43 haikus ilustrados en acuarela por la artista Paula Bonelly.