¡Crisis a la vista!
La II edición del Simposio de Comunicación
Aporte
- El encuentro se convirtió en un foro de actualización de conocimientos para la gran audiencia profesional multidisciplinaria asistente.
La segunda edición del Simposio Iberoamericano de Comunicación: “¡Crisis a la vista! En tres esferas de la comunicación”, fue realizado con éxito. La jornada contó con la participación de destacados expositores en diversos temas relacionados, y la conferencia magistral “Comunicación 360°: Alinear para ganar”, dictada por Neida Sandoval, periodista con gran influencia en los medios hispanos y productora con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, radio y plataformas digitales.
La actividad formativa es organizada por Marta Quéliz, presidente de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidente de Markatel Comunicaciones, a través de la plataforma ‘Nuevas Tendencias de Comunicación’.