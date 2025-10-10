La II edición del Simposio de Comunicación

La segunda edición del Simposio Iberoamericano de Comunicación: “¡Crisis a la vista! En tres esferas de la comunicación”, fue realizado con éxito. La jornada contó con la participación de destacados expositores en diversos temas relacionados, y la conferencia magistral “Comunicación 360°: Alinear para ganar”, dictada por Neida Sandoval, periodista con gran influencia en los medios hispanos y productora con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, radio y plataformas digitales.

La actividad formativa es organizada por Marta Quéliz, presidente de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidente de Markatel Comunicaciones, a través de la plataforma ‘Nuevas Tendencias de Comunicación’.

Dalia Aguiló y Manuel Aguiló.Cortesia de los anfitriones.

Aitor Palacios y Miralba Ruiz.Cortesia de los anfitriones.

Luisana de la Cruz, Melissa de los Santos, Leyla Alfonso y Ana Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Melvin Peña y Verónica del Carpio.Cortesia de los anfitriones.

Rosa Arredondo y Ana Mercy Otáñez.Cortesia de los anfitriones.