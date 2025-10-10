Celebran la tercera entrega de Premios Julia 2025

En el marco de la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, con la presencia de invitados especiales, jurado evaluador, directivos y colaboradores de la Fundación NTD, se realizó la tercera entrega de los Premios Julia, 2025¨, reconocimiento creado para resaltar y enaltecer las contribuciones significativas que realizan los adultos mayores y que generan cambios positivos en la sociedad dominicana.

En su discurso de apertura, Sandra Aponte, presidente de la Fundación NTD, expresó “los Premios Julia no son solo una entrega de galardones. Son un acto de visibilidad, de dignificación, para afirmar que la edad no disminuye las capacidades, que la experiencia acumula valor en las personas mayores, y que saber reconocerlo es la base de una sociedad cada día más justa”.

Los reconocidos fueron: Altagracia “Taty” Méndez de Uribe (78 años), Ana María Ávila (74 años), el Padre César Hilario (91 años), el profesor Dinápoles Soto (84 años), Elsa Cruz (72 años), Sor Pilar López (78 años), Miguel Méndez (87 años), Mitsy Cabral de Nova (79 años), la gestora cultural Verónica Sanción (74 años) y Silvia Denisse Pichardo (78 años).