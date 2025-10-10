BHD y el consulado dominicano presentan programa “Orígenes de excelencia”

Con el compromiso de fortalecer la identidad cultural dominicana en jóvenes de la diáspora, ejecutivos del Banco BHD y representantes del consulado dominicano en Nueva York presentaron la campaña “Orígenes de Excelencia”, un programa que reconoce los méritos de aquellos, que se destacan en áreas como la cultura, el deporte o la participación comunitaria.

La campaña tiene como pieza principal un audiovisual que muestra cómo treinta jóvenes meritorios viven la experiencia de visitar República Dominicana por primera vez.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad bancaria destacó, “Desde que escuchamos sobre esta iniciativa del consulado conectamos con este propósito profundamente inspirador para reconocer la identidad cultural dominicana en jóvenes de la diáspora que desde el extranjero, hacen brillar nuestra bandera con su talento, su disciplina y su excelencia académica”.

Con esta experiencia confirmamos que la historia, los valores y las tradiciones de nuestro país son faros que iluminan, aun estando a kilómetros de distancia, concluyó.

Jesús Vásquez Martínez, cónsul dominicano en Nueva York, enfatizó que queríamos que estos jóvenes que, a pesar de sentirse dominicanos, nunca habían tenido la oportunidad de conocer el país, tuvieran la oportunidad de hacerlo. Es nuestra forma de agradecerles por representarnos tan dignamente.

Agradecemos al Banco BHD por unirse al programa con este material audiovisual que busca presentar a estos héroes nacionales y el sacrificio de sus familias, que les ha permitido convertirse en orgullosos dominicanos y ejemplos de excelencia académica, dijo.

En la pieza audiovisual se presentan testimonios de estos jóvenes y se visualiza el recorrido de una semana, durante la cual realizaron visitas a lugares históricos, dialogaron con autoridades y líderes empresariales, y sobre todo, tuvieron cercanía con su gente, su cultura y su identidad.

“En el Banco BHD sentimos un profundo compromiso con iniciativas como esta, porque responden a principios que nos definen como institución: la búsqueda del progreso humano integral, la convicción de que la educación es un motor de desarrollo y la certeza de que los valores son la columna vertebral de toda sociedad”, expresó Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.