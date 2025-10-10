Una alianza en favor del turismo sostenible

Ejecutivos del Grand Sirenis Punta Cana Resort celebran la firma de una alianza estratégica con Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambienta, con la cual dan un salto hacia un modelo de sostenibilidad en América y el Caribe.

según explica un material de prensa esta colaboración integrada en el programa Sirenis Sostenible, no solo eleva las prácticas ambientales, sino que inspira a un turismo regenerativo que deja un legado positivo en cada destino donde Sirenis Hotels & Resorts lo implementa.

GPPA es una conocida consultora ambiental y de sostenibilidad, con tres décadas de experiencia internacional y un equipo multidisciplinario de expertos capacitados en el tema.

Apoyada en una red de académicos y alianzas con líderes mundiales, la entidad resuelve desafíos regulatorios y de sostenibilidad, inspirando a sus clientes a liderar en turismo regenerativo y forjar un mundo próspero en armonía con la naturaleza.

Esta no es la primera vez que GPPA y Sirenis unen fuerzas, su colaboración exitosa en México ya demuestra el compromiso pionero del Grupo con la excelencia ambiental, extendiéndose ahora a la República Dominicana para potenciar impactos aún mayores.

"Estamos emocionados de colaborar nueva vez con Sirenis Hotels & Resorts, en esta ocasión en la República Dominicana, fortaleciendo su viaje al turismo sostenible y regenerativo. Nuestro compromiso es apoyar a las empresas a integrar prácticas ambientales responsables que no solo beneficien al planeta, sino que también aporten valor a sus negocios y a las comunidades donde operan", destacó David Zárate Lomelí, CEO de GPPA.

Con esta alianza la cadena hotelera busca posicionarse como ejemplo de prácticas responsables en el sector. "Creemos firmemente que la sostenibilidad es fundamental para el futuro de nuestra industria. La colaboración con GPPA nos permitirá avanzar en el cumplimiento de nuestras metas en materia de sostenibilidad y en ofrecer experiencias cada vez más responsables a nuestros visitantes y huéspedes", dijo Vanessa Costa Marín, directora de Operaciones para grupo Sirenis en el Caribe.