Newlink Group llega a Italia con la adquisición de consultora EJ

Newlink Group, “The Engagement Company”, anunció su llegada oficial al mercado italiano con la adquisición de EJ, agencia fundada por Massimo Costa. Así nace Newlink Italy, una consultora estratégica de engagement reconocida también por su compromiso con el desarrollo del talento de nueva generación.

Esta operación marca un nuevo hito en la expansión global de Newlink Group, que cuenta con más de 25 años de experiencia y una sólida presencia en las Américas y España, con sede en Miami (Florida). Sobre la base de su posicionamiento en Madrid y Barcelona, la compañía extiende ahora su red a Italia, fortaleciendo su capacidad de acompañar a clientes actuales y futuros en múltiples geografías, con un portafolio integral que abarca desde estrategias de marca, reputación y cultura organizacional, hasta innovación creativa, transformación cultural y gestión de crisis.

La incorporación de EJ refleja la visión global y el compromiso local de Newlink, combinando el entendimiento de las particularidades de cada mercado con una perspectiva internacional que permite a los clientes capitalizar oportunidades más allá de sus fronteras.

Fiel a la filosofía desarrollada por su fundador, Sergio Roitberg, Newlink ha reinventado el modelo de consultoría al pasar de ver a las personas como targets a reconocerlas como actores empoderados. Bajo esta premisa —el propósito compartido— la firma continúa expandiéndose en Europa y prepara su próxima llegada a Asia, reafirmando su visión de construir conexiones genuinas que generen valor medible y duradero.

“Esta adquisición no se trata solo de crecer en tamaño, sino de ofrecer mayor valor a nuestros clientes en todo el mundo. Newlink Italy llega para aportar una nueva manera de interpretar el mundo de hoy, con un enfoque más colaborativo en la planificación y metodologías comprobadas que generan conexiones reales con los actores empoderados. La oficina de Italia se suma como una puerta de entrada estratégica para compartir nuestro Orbital Thinking con el mundo”, destacó Roitberg, fundador y presidente de la empresa.

Bajo la nueva estructura, Massimo Costa asumirá el cargo de presidente y CEO de Newlink Italy, liderando las operaciones locales dentro de la red global de la compañía. Como socio de Newlink en Italia, se integrará al equipo global de liderazgo, participando activamente en las discusiones estratégicas y aportando una visión europea, experiencia transfronteriza y una amplia red internacional de negocios.

“Su profundo conocimiento de la industria y de los mercados europeos será una valiosa incorporación al proceso de toma de decisiones de Newlink”, destacó Roitberg, en un comunicado de prensa.