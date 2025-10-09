Un festival de cocteles que conectó con el público

Negroni Week 2025, festival realizado en diferentes bares y restaurantes de Santo Domingo y Santiago, finalizó llevando la experiencia del clásico cóctel italiano con nuevos niveles de creatividad y celebración.

La agenda de actividades rindió homenaje al Negroni con menús especiales, reinterpretaciones de autor y espacios que conectaron a la comunidad local de mixólogos, amantes del cóctel y público en general.

La actividad concluyó con la ceremonia de premiación, realizada el restaurante Vuelve a la Vida, donde se dieron cita amigos de la mixología, amantes del Negroni y figuras claves de la gastronomía y hospitalidad.

En la competencia participaron más de 50 bartenders de todo el país, presentando innovadoras recetas que reinventaron al Negroni con identidad local.

Los ganadores de esta edición fueron: Primer lugar: Julián Tafur, del restaurante San Marzano, segundo lugar: Cristina Torrealba, del restaurente Food Inc. Y el Tercer lugar: Yonathan Marte, del grupo Model Mix.