La Navidad llega a la tienda Difiore

Con un coctel que juntó a clientes, amigos y relacionados a la empresa, la tienda Di Fiore, dedicada a la organización de bodas, eventos y diseño floral abrió las puertas a la Navidad, retomando así su tradición de años.

Para presentar su colección de temporada las instalaciones de la tienda Di Fiore, ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, transformó en un espectacular espacio temático, presentando en cada rincón las tendencias más innovadoras para las festividades de fin de año.

La noche mágica noche estuvo conducida por la comunicadora Jatnna Tavárez, quien junto a la familia Suarez aportó cercanía al evento.

La familia sorprendió en esta entrega al cederle el micrófono a Sabrina García Suárez, quien desde sus 3 añitos ha cautivado los presentes con sus entregas de ramos y hoy tuvo a su cargo agradecer a por las bendiciones recibidas y por la promesa de una temporada navideña cargada de amor, salud y prosperidad.

Mariel Ginebra, Mayi Suarez y Gina TaktukCortesía DE LOS ANFITRIONES

Rudis Arias y Karla PenŞaVíctor Ramírez/ LD

Jhonaly Guzman, Chantal Santana y Ángel Trifolio.Cortesía DE LOS ANFITRIONES

“Hoy es una noche muy especial para mí y para toda nuestra familia. No solo estamos aquí celebrando el inicio de la Navidad y retomando esta hermosa tradición del cóctel que tanto extrañábamos, sino que también estamos celebrando la fe, la gratitud y la historia que han dado vida a Di Fiore durante ya casi cuatro décadas” expresó García Suarez.

Con este encuentro, Di Fiore reafirma su compromiso de continuar innovando y ofreciendo experiencias memorables que fusionan diseño, emociones y excelencia.