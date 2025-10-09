Grupo Ramos recibe la temporada navideña con una feria de bebidas

Ejecutivos de Grupo Ramos presentaron su propuesta de Navidad, conjuntamente con su feria de bebidas, un espacio en el que sus clientes pueden encontrar novedosas ofertas de artículos y detalles para decorar sus hogares y oficinas.

La propuesta de esta edición refuerza el concepto de “En Sirena tenemos la Navidad que va contigo, y para cada brindis tenemos una bebida que va contigo”, explica una nota de prensa.

El surtido abarca desde adornos decorativos que marcan la tendencia de la temporada, además de un amplio portafolio de bebidas, con opciones para todos los gustos y momentos de consumo.

“Hemos compartido los grandes momentos de nuestra trayectoria con todos los dominicanos. Ya la navidad en Grupo Ramos es una tradición, desde cómo poner los bombillitos, comerse la manzana o comprar coquitos y gomitas para compartirla con la familia”, dijo Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de mercadeo de la empresa.

Entre las novedades de esta temporada, explicó que ofrecerá descuentos instantáneos en caja con la tarjeta Sirena APAP durante todo este mes, cashback y promociones con entidades bancarias aliadas.

La propuesta de este año esta conformada por tres colecciones con diseños alineados a las tendencias internacionales.

Mientras que la feria de bebidas incluye ofertas para compras en línea y degustaciones en tiendas.

Además, cada fin de semana se pondrá a disposición un producto en oferta exclusiva que solo estará disponible en nuestras tiendas.