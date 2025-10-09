Acabados y Pinturas se instala en La Vega

Acabados y Pinturas, licenciatarios exclusivos de la marca Sherwin Williams, anunció la inauguración de su nueva tienda en La Vega.

La inauguración de esta nueva sucursal reafirma el compromiso con los residentes de La Vega y Jarabacoa, quienes tendrán acceso directo a la amplia gama de servicios de la marca Sherwin Williams.

Para celebrar este logro, la compañía presentó el concurso "Pinta tu Casa Bonita" en colaboración con la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), a través del cual premiará a 20 ganadores con premios de hasta RD$25,000 pesos.

"Estamos muy emocionados de inaugurar la tienda número 20 en La Vega y de expandir nuestra presencia a una región tan dinámica", afirmó Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de mercadeo y ventas de la empresa.