Sabores Dominicanos aboga por escuelas para técnicos

Representantes de la Fundación Sabores Dominicanos, a través del plan estratégico Gastronomía RD25-30, solicitó al gobierno y al sector privado unir esfuerzos para la creación de escuelas especializadas en la formación de técnicos superiores en mandos medios.

La visión que tiene la entidad para cinco años, es transformar de manera sostenible la cocina dominicana, elevar la calidad del servicio, garantizar competitividad y alcanzar el posicionamiento internacional que el país persigue.

La propuesta fue presentada, durante un encuentro en el hotel El Embajador, por Luis Marino López, coordinador general de la fundación, quien dijo que el país necesita fortalecer su oferta académica para formar personal calificado en la posición de mandos medios.

Linette Arbaje y Julio Hazim.VICTOR RAMIREZ/LD

Gean Carlos Bonarelli, Enzo Bonarelli, Enzo Bonarelli Coviella y Ventura SerraVICTOR RAMIREZ/LD

Tammy Hernández y Fernando QuirozVICTOR RAMIREZ/LD

Carmen de Fuentes y Juan Feliz Fuentes.VICTOR RAMIREZ/LD