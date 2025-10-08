Rosanna Rivera presenta sus obras infantiles

Rosanna Rivera, en su interés de continuar apoyando los programas de esterilización de Cat Lovers RD, una fundación que promueve el amor y el respeto hacia los felinos, presentó en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro sus obras infantiles: “La gatita de la ventana azul” y “Un gatito en la Ciudad Colonial”.

Durante la actividad, los niños disfrutaron de la lectura entusiasta de la autora y se llevaron gatitos en adopción.

Sobre los libros “La gatita de la ventana azul” está inspirada en Habana, una felina con espectro de autismo, y “Un gatito en la Ciudad Colonial” acerca a los más pequeños a la riqueza patrimonial e histórica de la primada de América. Los fondos de las ventas de ambos libros fueron donados en su totalidad a Cat Lovers RD.

Ana Corripio de Barceló, Gonzalo Brache Barceló y Alba Lucía Brache Barceló.Julio César Peña/LD

José Alejandro Galvan y Valerie Díaz.Julio César Peña/LD

Sheyla Guerrero y Claudia Laso.Julio César Peña/LD

María Teresa Catraín y Lil EstevaJulio César Peña/LD

Marino López y Tammy Simó.Julio César Peña/LD

Los niños: Axel Yaryura, Valentina Cabral, Alexa Yaryura junto a Alex Yaryura y Desirée Cabral.Julio César Peña/LD