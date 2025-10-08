Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Feria Internacional del Libro

Rosanna Rivera presenta sus obras infantiles

Literatura

María Amalia León, Rosanna Rivera, Roberto Ángel Salcedo, Ana Corripio de Barceló y Pastor De Moya

María Amalia León, Rosanna Rivera, Roberto Ángel Salcedo, Ana Corripio de Barceló y Pastor De MoyaJulio César Peña/LD

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Rosanna Rivera, en su interés de continuar apoyando los programas de esterilización de Cat Lovers RD, una fundación que promueve el amor y el respeto hacia los felinos, presentó en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro sus obras infantiles: “La gatita de la ventana azul” y “Un gatito en la Ciudad Colonial”.

Durante la actividad, los niños disfrutaron de la lectura entusiasta de la autora y se llevaron gatitos en adopción.

Sobre los libros “La gatita de la ventana azul” está inspirada en Habana, una felina con espectro de autismo, y “Un gatito en la Ciudad Colonial” acerca a los más pequeños a la riqueza patrimonial e histórica de la primada de América. Los fondos de las ventas de ambos libros fueron donados en su totalidad a Cat Lovers RD.

Ana Corripio de Barceló, Gonzalo Brache Barceló y Alba Lucía Brache Barceló.

Ana Corripio de Barceló, Gonzalo Brache Barceló y Alba Lucía Brache Barceló.Julio César Peña/LD

José Alejandro Galvan y Valerie Díaz.

José Alejandro Galvan y Valerie Díaz.Julio César Peña/LD

Sheyla Guerrero y Claudia Laso.

Sheyla Guerrero y Claudia Laso.Julio César Peña/LD

María Teresa Catraín y Lil Esteva

María Teresa Catraín y Lil EstevaJulio César Peña/LD

Marino López y Tammy Simó.

Marino López y Tammy Simó.Julio César Peña/LD

Los niños: Axel Yaryura, Valentina Cabral, Alexa Yaryura junto a Alex Yaryura y Desirée Cabral.

Los niños: Axel Yaryura, Valentina Cabral, Alexa Yaryura junto a Alex Yaryura y Desirée Cabral.Julio César Peña/LD

Eduardo Selman y Gloria de Selman.

Eduardo Selman y Gloria de Selman.Julio César Peña/LD

Tags relacionados