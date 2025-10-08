Feria Internacional del Libro
Rosanna Rivera presenta sus obras infantiles
Literatura
Rosanna Rivera, en su interés de continuar apoyando los programas de esterilización de Cat Lovers RD, una fundación que promueve el amor y el respeto hacia los felinos, presentó en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro sus obras infantiles: “La gatita de la ventana azul” y “Un gatito en la Ciudad Colonial”.
Durante la actividad, los niños disfrutaron de la lectura entusiasta de la autora y se llevaron gatitos en adopción.
Sobre los libros “La gatita de la ventana azul” está inspirada en Habana, una felina con espectro de autismo, y “Un gatito en la Ciudad Colonial” acerca a los más pequeños a la riqueza patrimonial e histórica de la primada de América. Los fondos de las ventas de ambos libros fueron donados en su totalidad a Cat Lovers RD.