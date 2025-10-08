Jacqueline Viteri presenta su libro “Modales a la carta”

La experta en etiqueta y protocolo, Jacqueline Viteri, presentó en la sala Aída Bonnelly, del Teatro Nacional, su segundo libro: “Modales a la Carta”. Se trata de una recopilación de más de 500 recomendaciones de etiqueta para mejorar la experiencia de clientes y el personal de servicio en restaurantes formales e informales.

Durante el acto, Viteri explicó que la inspiración surgió de los talleres que imparte regularmente a los camareros, quienes compartieron cómo se sienten cuando el trato de los clientes no es respetuoso.

La publicación cuenta con un prólogo de Maribel Lazala, y ofrece una perspectiva basada en un intercambio de cortesía y respeto en ambas direcciones. La obra abarca desde la planificación y elección del lugar hasta el disfrute del postre y la despedida.

Enmanuel Jiménez, Sobeya Salazar, Belkis Rodríguez, Jaqueline Viteri, Celeste Pérez, Ridalbi Mateo y Francesca Peña.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Israel Peña, Patricia de Taveras, Patricia Arias y José Miguel Varela.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Melba Cruz, Fedora Brugal y Belinda Brugal.VICTOR RAMIREZ/LD

Enmanuel Jiménez, Sobeya Salazar, Belkis Rodríguez, Jaqueline Viteri, Celeste Pérez, Ridalbi Mateo y Francesca Peña.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Claudia Contreras, Jacqueline Viteri, Raqueli Contreras y Sara Contreras.CORTESíA DEL ARTISTA