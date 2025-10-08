etiqueta
Jacqueline Viteri presenta su libro “Modales a la carta”
La experta en etiqueta y protocolo, Jacqueline Viteri, presentó en la sala Aída Bonnelly, del Teatro Nacional, su segundo libro: “Modales a la Carta”. Se trata de una recopilación de más de 500 recomendaciones de etiqueta para mejorar la experiencia de clientes y el personal de servicio en restaurantes formales e informales.
Durante el acto, Viteri explicó que la inspiración surgió de los talleres que imparte regularmente a los camareros, quienes compartieron cómo se sienten cuando el trato de los clientes no es respetuoso.
La publicación cuenta con un prólogo de Maribel Lazala, y ofrece una perspectiva basada en un intercambio de cortesía y respeto en ambas direcciones. La obra abarca desde la planificación y elección del lugar hasta el disfrute del postre y la despedida.