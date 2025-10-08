El 25 aniversario de 'Donativos Ambientales Ford'

Donativos Ambientales Ford (DAF), compañía automotriz anunció los seis proyectos comunitarios ganadores de su edición 2025, para impulsar acciones que promuevan la conservación ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en la región, como parte de la celebración de su 25 aniversario.

Entre los galardonados, se encuentra el proyecto dominicano "Café Artesanal Mimín", liderado por la Asociación de Mujeres ProDesarrollo de Sabaneta (Asomuprodesa), subrayando el poder transformador del liderazgo femenino rural como motor clave para la conservación ambiental y el avance socioeconómico en Centroamérica y el Caribe.

Los proyectos ganadores de este año son: Café Robusta Mejorado: Producción Sostenible y Bienestar Comunitario en la Comarca Ngäbe Bugle, de la Fundación Nuestra Señora del Camino; y la iniciativa Resiliencia y Protección Forestal liderada por Mujeres e Indígenas , de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá - Amarie, ambos de Panamá.

En Costa Rica resultaron premiados el Programa de Conservación de Tortugas Marinas basado en la Educación Ambiental, de Turtle Rescue Cahuita, y el proyecto Capacitación para el Tratamiento de Aguas Residuales con Soluciones Naturales en Nosara, de Wildlife Conservation Association. El proyecto ganador de Guatemala es Reforestación de las montañas mayas Tz’utujil, de Wellkind Guatemala ONG.

“Donativos Ambientales Ford ha demostrado que cuando se une el compromiso comunitario con el respaldo adecuado, es posible transformar realidades y proteger nuestros recursos naturales. Este aniversario es una celebración de los cientos de proyectos que han marcado huella en la región y de los seis ganadores de este año, que representan la innovación, la resiliencia y la esperanza de un futuro más sostenible para sus comunidades”, señaló Vivian Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford para Centroamérica y el Caribe.