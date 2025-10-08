La tercera edición del 'Food and Wine Festival gastronómico'

Casa de Campo Resort & Villas anunció el 'Food and Wine Festival', presentado por American Express. En su tercera edición, el evento se celebrará los días 10 y 11 de octubre de 2025, y contará con una selección de reconocidos embajadores culinarios tanto de la República Dominicana como del resto del mundo, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la gastronomía y el buen vino.

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar creaciones de algunos de los chefs más célebres incluyendo a Hubert Keller, Scott Conant y la chef Tita. Este año se suma una incorporación especial: el chef Joe Isidori, galardonado con estrella Michelin, reconocido restaurador y cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers, quien aportará su innovadora visión culinaria al festival. Juntos, estos maestros de la cocina presentarán platos exclusivos a través de una serie de eventos especiales en todo el resort.

“Nos sentimos orgullosos de continuar con esta tradición que celebra la excelencia culinaria y la riqueza cultural de la República Dominicana. Este año será aún más especial con la llegada del chef Joe Isidori. Presentamos un elenco culinario de primer nivel que resalta los sabores globales y las influencias locales, brindando experiencias memorables que nuestros visitantes atesorarán por siempre”, expresó Jason Kycek, vicepresidente de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo Resort & Villas, y creador del festival.