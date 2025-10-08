Bianna Candelario estrena casa de moda

En el corazón de la ciudad de Santo Domingo, Bianna Candelario transforma la experiencia de la moda en un espacio de estilo y sofisticación. Su nueva boutique, ubicada en Invert Plaza, es un refugio donde la elegancia minimalista, la funcionalidad y la atención personalizada convergen para acompañar a la mujer contemporánea en cada momento de su vida.

La propuesta va más allá del vestuario femenino: también ofrece moda masculina y una línea para el hogar que incluye cojines y cortinas combinando estilo, confort y diseño en un espacio concebido para transmitir la filosofía de la marca: precisión, versatilidad y elegancia en cada pieza.

Hillary Brito, Vanessa Magiolo, Patria Díaz y Harolin SerranoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Bianna Candelario y Luz García.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES