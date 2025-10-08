Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Santo Domingo

Bianna Candelario estrena casa de moda

Boutique

Peniel Espinal, la pastora Laura Cárdenas, Bianna Candelario y Miranda Espinal Candelario

Peniel Espinal, la pastora Laura Cárdenas, Bianna Candelario y Miranda Espinal CandelarioCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

En el corazón de la ciudad de Santo Domingo, Bianna Candelario transforma la experiencia de la moda en un espacio de estilo y sofisticación. Su nueva boutique, ubicada en Invert Plaza, es un refugio donde la elegancia minimalista, la funcionalidad y la atención personalizada convergen para acompañar a la mujer contemporánea en cada momento de su vida.

La propuesta va más allá del vestuario femenino: también ofrece moda masculina y una línea para el hogar que incluye cojines y cortinas combinando estilo, confort y diseño en un espacio concebido para transmitir la filosofía de la marca: precisión, versatilidad y elegancia en cada pieza.

Hillary Brito, Vanessa Magiolo, Patria Díaz y Harolin Serrano

Hillary Brito, Vanessa Magiolo, Patria Díaz y Harolin SerranoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Bianna Candelario y Luz García.

Bianna Candelario y Luz García.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Debbie Aflalo y Paula Soto

Debbie Aflalo y Paula SotoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Tags relacionados