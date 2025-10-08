Santo Domingo
Bianna Candelario estrena casa de moda
Boutique
En el corazón de la ciudad de Santo Domingo, Bianna Candelario transforma la experiencia de la moda en un espacio de estilo y sofisticación. Su nueva boutique, ubicada en Invert Plaza, es un refugio donde la elegancia minimalista, la funcionalidad y la atención personalizada convergen para acompañar a la mujer contemporánea en cada momento de su vida.
La propuesta va más allá del vestuario femenino: también ofrece moda masculina y una línea para el hogar que incluye cojines y cortinas combinando estilo, confort y diseño en un espacio concebido para transmitir la filosofía de la marca: precisión, versatilidad y elegancia en cada pieza.