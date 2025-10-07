Vuelve el maratón de Santo Domingo Corre

La octava edición del Maratón de Santo Domingo, competición oficial de la ciudad, fue presentada por Santo Domingo Corre con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Modesto Reyes, presidente de SD Corre y director general del maratón, destacó el entusiasmo generado durante estos 8 años en la comunidad de corredores internacionales, quienes viajan a los principales maratones del mundo incluyendo el de República Dominicana.

“Su presencia en nuestro país sumado al impacto global creado por el Maratón de Santo Domingo ha contribuido a promovernos como un destino deportivo, resaltando también las bondades turísticas de la ciudad”, puntualizó Reyes.

Edwin Martínez, Daihanna Reyes y Pedro de la Cruz.Cortesia de los anfitriones.

Coral Tejeda, Desiree Jiménez y Chuchun Yan.Cortesia de los anfitriones.