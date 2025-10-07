Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La octava edición

Vuelve el maratón de Santo Domingo Corre

Competencia

  • En el evento que se realizará el domingo 19 de octubre participarán más de 4,000 atletas nacionales e internacionales, quienes correrán una ruta certificada por diferentes lugares de la capital.
Maria Teresa San Jiovanni, Modesto Reyes, Yolanda De la Rosa, Marlenny Peña, Alexandra Matos de Purcell, Karla Martín y Puro De La Cruz.

La octava edición del Maratón de Santo Domingo, competición oficial de la ciudad, fue presentada por Santo Domingo Corre con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional. 

Modesto Reyes, presidente de SD Corre y director general del maratón, destacó el entusiasmo generado durante estos 8 años en la comunidad de corredores internacionales, quienes viajan a los principales maratones del mundo incluyendo el de República Dominicana.

“Su presencia en nuestro país sumado al impacto global creado por el Maratón de Santo Domingo ha contribuido a promovernos como un destino deportivo, resaltando también las bondades turísticas de la ciudad”, puntualizó Reyes. 

Edwin Martínez, Daihanna Reyes y Pedro de la Cruz.

Coral Tejeda, Desiree Jiménez y Chuchun Yan.

Luis Calderón, Larissa Dumé y Nelson Gabriel.

