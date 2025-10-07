Un encuentro con representantes del sector inmobiliario

Durante un encuentro con profesionales del sector inmobiliario fueron dado a conocer los detalles del “Investors Camp-Open Door KW Dominicana 2025 ”, a realizarse del 24 al 26 de octubre en el Hotel AC Marriott, Punta Cana.

Organizado por KW Dominicana, la actividad no es una feria tradicional, sino un campamento integral para inversionistas, diseñado para centralizar tres actividades clave en un solo evento de alto impacto: conferencias de formación, un showroom inmobiliario con diferentes proyectos del país, y tours guiados a desarrollos seleccionados.

Rodelixsa Manzueta destacó que el evento estará dividido en tres áreas principales: área de expo y showroominmobiliario: que contará con más de 20 stands de desarrolladoras y constructoras, presentando sus proyectos más atractivos en destinos claves como Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, entre otras.

“Esta experiencia sin precedentes combinará lo mejor de las ferias inmobiliarias, tours de inversión, y conferencias especializadas, ofreciendo a inversionistas locales e internacionales un entorno único para conectar, aprender y cerrar negocios estratégicos”, indicó Manzueta.

Rafael Cabrera, Marcha García, Ángel Morales González, Hony Soto y Ángela Trinidad.Cortesia de los anfitriones.