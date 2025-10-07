Fundación "Ayudar me da vida" presenta la octava edición de la competencia Canguro Matemático

La Fundación "Ayudar me da vida" (FAV), institución sin fines de lucro que apoya a niños, niñas y adolescentes a desarrollar su autoconfianza, presentó la octava edición de la competencia Internacional Canguro Matemático, un evento creado para que los estudiantes desarrollen el amor por las matemáticas y ayudarlos a desarrollar su autoconfianza.

A nivel internacional, la competencia es coordinada por la institución francesa Kangorou Sans Frontieres. Canguo Matemático, la cual se ha realizado en 32 años, alrededor de 120 países y todos los años cuenta con la participación de más de 6 millones de alumnos.

La presidenta de la Fundación, Noelia Contreras Rivas, pronunció un discurso en el que resaltó el poder transformador de la educación y el impacto positivo que ha tenido la competencia en miles de estudiantes a lo largo de los años.

“Hoy celebramos mucho más que el inicio de una nueva edición: celebramos el crecimiento de un sueño compartido y el talento de miles de estudiantes”, expresó Noelia.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Fundación con una educación inclusiva y de calidad, agradeciendo a los aliados institucionales, docentes, familias y centros educativos por su continuo apoyo. “La aventura del aprendizaje continúa, y ustedes son los protagonistas”, concluyó.

Competencia nacional

En esta edición participarán 5,000 estudiantes, siendo el eje central que descubran el “yo puedo” que cada uno lleva dentro, a través de una prueba que no necesariamente requiere el uso de matemáticas puras sino de la intuición y la lógica. Aportando a que se pierda el miedo a las matemáticas y a las carreras que involucren cálculos.