Empresa presenta su promoción “Pa’ que te montes con Tupaq”

Con miras a continuar impactando en el mercado local, ejecutivos de la empresa dominicana de courier y carga Tupaq presentaron su nueva plataforma “Pa’ que te montes con Tupaq”, a través de la cual los participantes pueden obtener un premio de una moto CF450 año 2026.

En el acto también se presentó el equipo oficial de pilotos de motores dual bajo el nombre de Team Tupaq.

Nuestros pilotos combinan destreza, disciplina y pasión, valores que reflejan la filosofía de Tupaq: energía, precisión y cercanía con la comunidad”, concluyó.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una experiencia cargada de adrenalina con la presentación del Team Tupaq, conformado por los pilotos Lucas Santos, Traian Salomón, Luis Sosa, Tony Bernal y Michael Mota, quienes representarán a la marca en los principales eventos y competencias del país.

“Este equipo nace con el compromiso de representar a la empresa en los principales rides, exhibiciones y competiciones del país, llevando con orgullo nuestra marca a cada ruta”, indicó Kelvin Carrau, presidente de la compañía,

