Casa de Campo celebra “Alma”: un encuentro que une la esencia española con el encanto caribeño

Casa de Campo Resort & Villas anuncia la tercera edición de “Alma Casa de Campo: Feria Española”, un evento que del 20 al 22 de noviembre de 2025 volverá a llenar de color, sabor y tradición el escenario más exclusivo del Caribe.

Con una propuesta renovada, Alma Casa de Campo rendirá homenaje a la riqueza cultural de España a través de la gastronomía, la música, el arte y las tradiciones, consolidándose como un punto de encuentro entre dos culturas unidas por la pasión y la elegancia.

Bajo la dirección de las empresarias españolas Cuchy Pérez y Susana Deleito, esta celebración busca fortalecer los lazos culturales entre España y República Dominicana, ofreciendo una experiencia sensorial que combina autenticidad, sofisticación y emoción.

“Alma Casa de Campo es una celebración del corazón y de nuestras raíces. Es una manera de compartir con alegría lo mejor de nuestra cultura: su cocina, su música, su arte y, sobre todo, su espíritu. Nos emociona profundamente ver cómo esta feria se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad española e internacional en República Dominicana”, explican en un documento de prensa Cuchy Pérez y Susana Deleito.

Tres días para vivir España en el corazón del Caribe

Jueves 20 de noviembre. La experiencia comienza en el campo Dye Fore, con un exclusivo cóctel de bienvenida que reunirá a líderes del ámbito empresarial, cultural y turístico, en una tarde dedicada al networking y la hospitalidad.

Viernes 21 de noviembre. El chef español Ramón Freixá, distinguido con tres estrellas Michelin, protagonizará una cena de alta gastronomía que promete una experiencia inolvidable. La velada incluirá además la participación estelar del cantaor Miguel Poveda, uno de los máximos exponentes del flamenco contemporáneo.

Sábado 22 de noviembre. El emblemático campo de polo se convertirá en una auténtica Feria de Sevilla, con casetas tradicionales, trajes típicos, degustaciones gastronómicas y presentaciones de flamenco y música en vivo a cargo del grupo Los Bomberay y la artista Carla Fernández.

“En Casa de Campo valoramos este tipo de iniciativas que promueven la cultura, el arte y la gastronomía de manera tan auténtica y sofisticada. Alma Casa de Campo se ha convertido en una celebración emblemática que refleja nuestra vocación de hospitalidad y nuestra apuesta por ofrecer experiencias memorables”, sostiene Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas.