Autores comparten su experiencia en la Feria Internacional del Libro 2025

El Pabellón El Poder de las Buenas Palabras, de la Sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, fue escenario del conversatorio “Despierta el escritor que llevas dentro”, presentado por un grupo de autores formados en el programa A90D, bajo la mentoría de la empresaria y editora Keila González Báez.

El conversatorio fue moderado por Keila González, directora de Bienetre Editorial y creadora del programa A90D, la empresaria destacó la importancia de la escritura como herramienta de crecimiento personal y profesional, al tiempo que presentó el impacto del método que utiliza, con el cual cientos aspirantes a autores han logrado escribir sus libros en solo 90 días.

