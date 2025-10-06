La magia de la Navidad llega a Plaza Lama

Plaza Lama recibe la temporada navideña con una colorida propuesta cargada de brillo, estilo y tradición, con la cual encarna el espíritu y la magia de la festividad de fin de año.

Según explicó Elsa Lama, ejecutiva de la tienda, esta vez la inspiración se centra en los colores que nunca pasan de moda como es el rojo, verde, blanco y dorado, tonos que simbolizan la unión y esperanza en cada hogar.

“Nos enfocamos en ofrecer artículos que combinan calidad, diseño y precios accesibles, con la finalidad de que todos puedan decorar sus espacios combinando detalles que evoquen alegría”, dijo Lama.

Explicó que la propuesta se destaca además por la incorporación de materiales en tendencia, como el latón y otros metales, que aportan sofisticación y un aire contemporáneo.

El acto realizadono su tienda de la Churchill, no solo se limitó a la exhibición de los detalles y adornos que marcan la tendencia decorativa en esta época, sino que también sirvó para transmitir un mensaje de cercanía y emoción.

A través de ambientaciones cuidadosamente diseñadas, Plaza Lama mostró cómo pequeños detalles pueden transformar un espacio en un lugar lleno de magia y espíritu navideño.

Elsa Haché de Lama, Raysa de Salcedo y Mily Lama.Víctor Ramírez/ LD

Tammy Ghattas, Marcelle Lama y Beatriz Abud.Víctor Ramírez/ LD

Taiana Filpo, Nahiony Reyes y Pily Filpo.Víctor Ramírez/ LD

Gabriela Valiente y Gabriela González.Víctor Ramírez/ LD

Lissette Chamorro, Lucca González y Sarah GonzálezVíctor Ramírez/ LD