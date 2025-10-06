Cuesta Libros recibe a la escritora Karine Bernal Lobo

En Cuesta Libros siguen apostando a reafirmar su compromiso de conectar a los lectores con las voces literarias que marcan tendencia en la región.

Esta vez organizó un encuentro con Karine Bernal Lobo, una joven autora colombiana que ha conquistado a miles de seguidores con sus historias de fantasía y romance.

La actividad se llevó a cabo en el foro Aida Cartagena Portalatín de Cuesta Libros Santiago, donde los lectores se dieron cita para participar en un Meet & Greet con la autora.

Durante el encuentro, Karine compartió detalles sobre sus obras, conversó de manera cercana con el público y firmó ejemplares, en un ambiente lleno de entusiasmo y creatividad.

“En Cuesta Libros nos ocupamos de crear estos espacios en los que nuestros lectores pueden conocer y compartir personalmente con los autores, a la vez que inspiramos y promovemos el hábito de lectura en la sociedad dominicana”, expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería de Centro Cuesta Nacional.

Karine Bernal Lobo inició su camino como escritora en la plataforma Wattpad en 2019. Su primera obra, la Saga Rey, nació de su fascinación por las historias de monarquías y los mundos de fantasía que conoció desde niña leyendo los cuentos de los hermanos Grimm.

Sus obras han sido de gran aceptación, lo que ha resultado en la construcción de una comunidad sólida de lectores que la siguen activamente y con quienes mantiene una relación cercana y genuina.

Elianny Paulino y Rosadela Guzmán.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES