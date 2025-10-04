Qué hacer y qué evitar en una cata de vino

La fotografía en Instagram sosteniendo una copa de vino con una sonrisa segura se ha convertido en una estampa recurrente. Sin embargo, más allá de la pose perfecta, muchos desconocen las reglas de etiqueta y protocolo que acompañan a una cata, así como los errores comunes que pueden arruinar la experiencia. Una cata de vinos es, en esencia, un acto cultural y sensorial que requiere respeto tanto hacia el vino como hacia los demás participantes.

Por décadas, las pautas fundamentales de comportamiento en este contexto se han mantenido invariables, independientemente de la región vitivinícola o del tipo de vino que se deguste. Estas normas buscan armonizar la experiencia y demostrar aprecio por una bebida que, históricamente, ha sido sinónimo de lujo, tradición y sofisticación.

Antes de la cata: preparación y presencia

Vestimenta. Aunque rara vez se exige un código formal, la ocasión invita a vestir con sobriedad y elegancia casual. Es recomendable evitar prendas demasiado llamativas o informales (como camisetas gráficas o ropa deportiva), así como optar por colores oscuros que disimulen posibles manchas. Recuerde: incluso los enólogos y sumilleres pueden sufrir pequeños accidentes.

Fragancias. Una regla de oro en toda cata: nunca use perfumes, colonias ni lociones con aromas intensos. El olfato es el sentido más importante en la valoración del vino y un aroma ajeno puede arruinar la experiencia de quienes le rodean. La cortesía aquí se traduce en discreción aromática.

Actitud. Llegar puntual, saludar con amabilidad y mantener una disposición abierta al aprendizaje forma parte de la etiqueta. La cata es un espacio de descubrimiento, no de competencia.

Sostenga la copa por el tallo para no calentar el líquido ni dejar huellas en el cáliz.Pexels

Durante la cata: técnica y cortesía

1. Observar antes de probar. El color, la claridad y la densidad de un vino son su carta de presentación. Sostenga la copa por el tallo para no calentar el líquido ni dejar huellas en el cáliz. Al inclinar la copa ligeramente sobre un fondo blanco podrá apreciar matices y bordes, pistas sobre la edad del vino.

2. Oler. Acérquese a la copa y realice una primera inhalación breve para captar las notas más volátiles. Luego, agite suavemente el vino para liberar sus aromas y vuelva a oler. Evite gestos exagerados: la elegancia está en la discreción.

3. Degustar. Tome un sorbo pequeño, deje que el vino recorra la boca y perciba cómo evoluciona en el paladar. Analice la acidez, los taninos, el cuerpo y el retrogusto. Puede escupirlo en la escupidera si lo prefiere; en entornos profesionales, es lo habitual.

4. Reflexionar y preguntar. La cata es también un acto de diálogo. Comparta sus impresiones con respeto, formule preguntas al sommelier y evite comentarios despectivos: lo que no agrada a su paladar puede ser un tesoro para otro.

5. Mantener el ritmo. Beba despacio, siempre alineado con el avance del grupo. Evite terminar su copa con prisa o solicitar más de lo servido. Recuerde que la cata no es una fiesta, sino una experiencia de apreciación sensorial.

La cata es también un acto de diálogo. Comparta sus impresiones con respeto, formule preguntas al sommelier y evite comentarios despectivosPexels

Detalles de protocolo que marcan la diferencia

Paladar limpio. Entre vinos, beba agua o acompañe con un bocado neutro (pan, galletas sin sal). Esto evita que un sabor enmascare al siguiente.

Marcas en la copa. Procure beber desde el mismo punto para no dejar rastros de labios alrededor del cristal.

El brindis. No es necesario chocar las copas, pero si lo prefiere, hágalo de forma ligera, tallo con tallo o campana con campana, nunca borde con borde. Y, sobre todo, mire a los ojos de su interlocutor, gesto universal de confianza y respeto.

Moderación. No consuma de un trago, ni convierta la cata en una excusa para beber en exceso. El objetivo es descubrir, no embriagarse.

Maridaje. Cuando la cata incluya bocadillos, elija porciones pequeñas y saboree la interacción entre el vino y el alimento. El maridaje puede transformar una cata de correcta en inolvidable.