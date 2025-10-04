La netiqueta y el protocolo digital

Hoy en día después de la aparición del Covid-19 solemos escuchar frases como: “antes de la pandemia no... El mundo cambió, hoy vamos más rápido… Es un milenial, todo es digital”… evidenciando el gran paso dado en la comunicación por la humanidad.

Lo que era una maravillosa fantasía vista solo en las grandes pantallas del mundo del cine, o de la televisión, se convertía en una realidad en nuestras vidas, y alcance de nuestros teléfonos móviles o de ordenador.

Se ha quitado el miedo digital y con esto aprendimos de manera ágil y rápida a manejar desde el dispositivo, la forma maravillosa de agilizar nuestra vida y comunicarnos. En mayoría nos hemos adaptado perfectamente a estos cambios.

Usar las aplicaciones digitales nos posiciona en una reunión con nuestros socios, colegas, compañeros de labores, desde cualquier lugar. Esto permite agilizar horas de labores y hasta de esperas.

Un encuentro con el cliente o familia por videollamada, o la atención al usuario de la compañía en que trabajamos desde el hogar. Transferencias bancarias, rápidos envíos de imágenes y documentos, invitaciones, planificación y compras de las vacaciones, todo lo del hogar, consultas médicas, farmacias, supermercados… alcanzado por nuestro “click digital”. Actualmente tenemos el avance de poder enviar nuestras firmas para los procesos legales.

Este auge de tecnologías de información y comunicación viene evolucionando desde hace varios años, tanto así que ya se han desarrollado sus reglas básicas denominadas “netiqueta” (buenas maneras, comportamiento en la Red, o sea, la etiqueta del ciberespacio), aplicadas dentro de nuestras normas, aprendiendo nuevos hábitos en las cortesías sociales, para ser tenidas en cuenta en esta era digital.

La netiqueta es un conjunto de reglas de comportamiento y cortesía recomendadas en internet para asegurar una interacción respetuosa y evitar malentendidos en la comunicación en línea, al igual que en la vida real. La netiqueta se conoce a menudo como protocolo en internet. Es una palabra compuesta “net” y “etiquette”. Con ellas nos describe las normas de conducta para una comunicación respetuosa y apropiada en internet. No son normas legalmente vinculantes, sino reglas de etiqueta recomendadas.

Esta nueva cultura, porque el ciberespacio es una de ellas, nos expone a cometer algunos errores. Pudiendo ofender sin proponérselo. O malinterpretar lo que otros dicen.

Recordemos que muchas veces no tenemos el sonido y que se está interactuando con otras personas, y pueden desconocer las convenciones o reglas, cibernautas bien intencionadas.

Para cuidar un poco estas malas interpretaciones, hagamos hábitos de algunas reglas básicas que nos guíen como principios esenciales en la “Netiqueta”.

Es “regla de oro”: No hacerles a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Trata de darle vida a las letras de la forma más amable y correcta posible. El intercambio de una conversación ya sea por las redes sociales o un correo electrónico debe de tener el lenguaje de interconexión.

El correcto uso de las letras, dejan claro su sentir si es grato o no. Estás en el ciberespacio, quedan archivadas en algún sitio en el que no tienes control. Con la posibilidad que en algún momento se puedan volver en contra. Por eso es importante mantener los mismos estándares de comportamiento que tendrías en un entorno público. Utilizar palabras amables como “por favor” y “gracias”. Evita confusiones al escribir, hazlo de forma clara y concisa.

Escribir con mayúsculas puede interpretarse como un grito. No compartas información personal de otros sin su consentimiento. Respeta el tiempo y espacio de los demás, evitando enviar mensajes o archivos no solicitados. Piensa antes de publicar o compartir algo, ya que lo que haces en línea tiene consecuencias reales. Si utilizas contenido de otros, da crédito a sus autores.

Todavía se están estableciendo las leyes que regirán el ciberespacio sobre privacidad y derechos de autor formuladas. Algunas son confusas, complicadas y difíciles de obedecer.

El uso de la etiqueta y el protocolo digital nos ayudará a evitar problemas y malentendidos, que las interacciones en línea sean más fluidas y menos conflictivas. Contribuyendo a mantener la confidencialidad de la información propia y ajena. Provee un ambiente digital seguro, respetuoso, y ayuda a prevenir el acoso en línea, facilitando una comunicación efectiva y profesional.

Estas normas, que no son legales, incluyen escribir de forma clara, no usar mayúsculas como si se gritara, respetar la privacidad de los demás, no hacer spam, y responder oportunamente a los mensajes.

Lo mejor es tener dentro de este nuevo mundo un comportamiento con el mejor esfuerzo de la ya llamada “netiqueta”, manteniendo los mismos estándares de comportamiento utilizados en la vida real.