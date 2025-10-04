45 Comportamientos con los que molestamos a los demás

En ocasiones se cometen imprudencias sin percatarnos de ellas. Sería interesante hacer una lista de lo que no nos gusta, para entonces poner en práctica la Regla de Oro: “Trata a los demás como quieres que te traten a ti”.

Ya yo comencé, quizás me puedas ayudar a aumentarla para que sirva de recordatorio a todos. A continuación, mis primeros 45 puntos:

1. No mirar a los demás a la cara en una conversación, por estar chequeando el celular.

2. Hablar en voz alta por el celular, cuando estamos frente a otras personas.

3. Cuando llamamos a última hora para cancelar una invitación.

4. Hacer una visita sin avisar antes.

5. Hacernos los “despistados” cuando llega la cuenta.

6. No agradecer cuando nos hacen un favor.

7. Olvidar felicitar a alguien, muy allegado, por su cumpleaños.

8. Llamar, por teléfono, muy temprano a alguien y decirle “¿estabas durmiendo?”

9. Asistir a un evento sin ser invitado.

10. Llegar a toda invitación con las manos vacías.

Molestamos al preguntar a una señora cuántos meses tiene de embarazo cuando sólo está pasada de peso.Pexels

11. Cuando no devolvemos lo prestado.

12. No estar atentos a la luz verde del semáforo por estar chateando en el celular.

13. Demorar demasiado la salida en un parqueo mientras otro espera por él.

14. No ceder el paso.

15. Llamar al camarero y hacerlo esperar porque no sabemos qué ordenar.

16. Cuando las felicitaciones de cumpleaños de nuestros seres queridos sólo las hacemos vía mensajería escrita.

17. Cuando creamos, de sorpresa, un nuevo grupo de Whatsapp sin permiso de los participantes.

18. Cuando publicamos una fotografía donde aparece otra persona y no pedimos su consentimiento previo.

19. Cuando monopolizamos la conversación con temas de nuestros hijos: el mejor estudiante, el mejor deportista, es una maravilla de hijo, etc.

20. Cuando sólo hablamos de enfermedades y parecemos un hospital ambulante.

21. Cuando vivimos en un apartamento y no somos considerados con los ruidos y las molestias causadas a los vecinos, especialmente de noche: arrastrar los muebles, taconear, juegos de los niños etc.

22. Cuando usamos perfumes o aromas muy fuertes, sobre todo alrededor de personas alérgicas.

23. Cuando hablamos con la boca llena. No tener modales en la mesa.

24. Cuando nos invitan y no correspondemos con otra invitación.

25. Cuando no devolvemos las llamadas telefónicas.

26. Cuando pedimos dinero prestado y no lo devolvemos en el tiempo pautado.

27. Cuando no contestamos con frecuencia las llamadas al celular.

28. Cuando nos quejamos por todo. Siempre vemos el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno.

29. Cuando somos impuntuales.

30. Cuando nos pasamos de confianza y no respetamos las distancias, ejemplo: tutear a un jefe o a un cliente.

31. Cuando usamos audífonos para estar ausente de todo.

32. Cuando alguien está viendo su programa favorito y no paramos de hablarle.

33. Cuando ocupamos un parqueo ajeno.

34. Cuando sólo hablamos de chismes.

35. Cuando tenemos el síndrome de la pierna inquieta y no deja de vibrar el asiento compartido por varias personas.

36. Cuando en un lugar público nos agrada un bebé y lo tocamos sin consentimiento de los padres.

37. Cuando dejamos a un niño correr en un restaurante.

38. Cuando suena nuestro celular durante una misa o una charla.

39. Hablar muy alto en un restaurante.

40. Demorar demasiado en el uso de un baño público.

41. Decir malas palabras.

42. Tocar la barriga a una embarazada.

43. Preguntar a una señora cuántos meses tiene de embarazo cuando sólo está pasada de peso.

44. Ponerse a conversar con el cajero de una tienda cuando tiene una fila larga esperando por él.

45. Usar lo último de algo y no reemplazarlo: papel sanitario, el agua de la nevera etc.