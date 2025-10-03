La primera parada del Grand Thomas Celebrity Classic

República Dominicana continúa reafirmando su liderazgo como destino de golf en el Caribe. Así lo confirma el éxito de la XIX edición del Grand Thomas Celebrity Classic, una justa deportiva realizada por segunda ocasión en el prestigioso campo PGA Ocean’s 4, en Playa Nueva Romana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation, entidad creadora de los torneos.

La jornada, que congregó a 110 golfistas nacionales e internacionales, estuvo encabezada por la honorable vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó el papel del golf como motor del turismo y la economía dominicana.

Peña subrayó que el reconocimiento internacional de República Dominicana como “mejor destino de golf del Caribe” se consolida con certámenes como este.

Como parte de la agenda de la ceremonia, la vicepresidenta Raquel Peña entregó un pergamino de dedicatoria a Chris Jones, presidente de Equifax para América Latina y el Caribe, en reconocimiento a su trayectoria y al respaldo de la multinacional al evento.

Jones agradeció el gesto y destacó que esta jornada deportiva representa también una estrategia de promoción turística, alineada con la visión de desarrollo impulsada por el gobierno del presidente Abinader.

Jimmy Frías Velázquez, CEO de Public Marketing, destacó que por segunda ocasión el torneo fue transmitido en vivo por Teleuniverso y por los canales de YouTube de HT Group y Canal 29.

La competencia que se desarrolló en la modalidad scramble en pareja, bajo la dirección técnicamente de Rafael Octavio Castillo, reunió a destacados golfistas en un ambiente de hermandad deportiva.

Ganadores.

En la categoría A, los ganadores fueron, en el 1er lugar Fabio Balbuena y Alejandro Valdez; el 2do se lo llevaron César Rodríguez y Pablo Rodríguez, y 3er lugar Luis Ángel Pérez y Rafael Adames.

En la categoría B: 1er lugar Víctor Collado y Carlos Ramírez; 2do lugar Amín Abel y Ángel Gil, y 3er lugar Kelvin Guzmán y Joel Guzmán. En la categoría C: 1er lugar Jean Suriel y Ricardo Perelló; 2do lugar Stanley Reynoso y Javier Reynoso, y 3er Lugar José Tavárez y Carlos De Linares.

