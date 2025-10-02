Irene Pérez Guerra publica su libro “Índices”

Con la presencia de distintas personalidades ligada al mundo de la literatura fue puesto en circulación el nuevo libro “Índices” de la autoría de Irene Pérez Guerra,

Al presentar la obra con el apoyo con la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Pérez Guerra destacó que el material es un documento de gran utilidad y valía para los profesionales de diversas temáticas como la cultura, la historia, la arqueología, la antropología, dominicana y caribeña.

Sirve como una guía para localizar los temas contenidos en las publicaciones, que los historiadores, profesores, alumnos y público en general buscan sobre los tópicos contenidos en el libro.

La escritora señaló que utilizó una técnica original propia, que ha creado para mayor facilidad de uso, influenciada en su formación como lingüista que proporciona una base organizativa lineal.

¨Por ejemplo, un estudiante o investigador que hace tesis o sus artículos científicos cuentan con una guía temática, y por autores con un glosario especializado sobre cada uno, en el que se incluyen los años, los números en que aparece cada temática y el número de páginas. Una metodología totalizadora lineal¨.

Argumentó la lingüista¨. Asimismo, dijo que “Índices” es un recurso bibliográfico y temático imprescindible para consultar, investigar o escribir.