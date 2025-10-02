Ek Home Design recibe la Navidad

Teniendo el rojo como el gran protagonista de la temporada, por tercer año consecutivo la tienda EK Home Design le dio inicio a la temporada navideña.

Este 2025, la Navidad llega bajo el sello distintivo de la casa: el rojo, color protagonista que imprime fuerza, calidez y tradición, acompañado de una propuesta monocromática con toques especiales que resaltan la elegancia y la creatividad.

La propuesta de este año combina lo clásico con lo contemporáneo, en un concepto donde la iluminación juega un papel clave, diseñado con intención para resaltar cada espacio y despertar la magia de la época más especial del año.

Pamela Guzmán, Tueska y Lady Alvarez.Cortesia de los anfitriones.

Jennifer Vargas y Miguelina Rosado.Cortesia de los anfitriones.

“De nuevo nos reunimos para darle la formal bienvenida a la época más bella del año, la Navidad, y en Ek Home tenemos esos elementos que reflejan pasión, alegría y conexión, valores que compartimos con nuestros clientes”, expresó Ekmania Pérez, CEO de EK Home Design.