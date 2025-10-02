Temporada
Ek Home Design recibe la Navidad
Actualidad
- Como parte de la agenda del encuentro, se realizó la puesta en circulación del libro “Motivos para celebrar”, de la diseñadora Fanny Lora.
Teniendo el rojo como el gran protagonista de la temporada, por tercer año consecutivo la tienda EK Home Design le dio inicio a la temporada navideña.
Este 2025, la Navidad llega bajo el sello distintivo de la casa: el rojo, color protagonista que imprime fuerza, calidez y tradición, acompañado de una propuesta monocromática con toques especiales que resaltan la elegancia y la creatividad.
La propuesta de este año combina lo clásico con lo contemporáneo, en un concepto donde la iluminación juega un papel clave, diseñado con intención para resaltar cada espacio y despertar la magia de la época más especial del año.
“De nuevo nos reunimos para darle la formal bienvenida a la época más bella del año, la Navidad, y en Ek Home tenemos esos elementos que reflejan pasión, alegría y conexión, valores que compartimos con nuestros clientes”, expresó Ekmania Pérez, CEO de EK Home Design.