Egeda Dominicana renueva su imagen corporativa a

La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana celebró su décimo aniversario con un acto institucional cargado de simbolismo, en el que sus ejecutivos presentaron su nueva identidad corporativa y comercial,

La misma a partir de ahora se conocerá como Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa).

La ceremonia que reunió a socios, clientes y aliados estratégicos fue encabezada por el consejo de administración, el cual preside Humberto Castellanos, quien alpronunciar las palabras de bienvenida resaltó que esta primera década ha estado marcada por la sinergia, el compromiso colectivo y el respaldo de los sectores involucrados en la naciente industria audiovisual dominicana.

Castellanos subrayó que el camino no fue sencillo, pero que la entidad logró consolidarse con el respaldo de comercios, asociaciones y gremios.

Recordó que, al cumplir cinco años, Egeda Dominicana alcanzó su primer balance superavitario, lo que permitió destinar fondos para actividades de apoyo al sector cinematográfico y establecer alianzas con instituciones académicas.

“Hoy celebramos con orgullo una trayectoria al servicio de nuestros socios y del desarrollo del sector audiovisual del país”, concluyó.

Una nueva etapa: nace Sogespa

El anuncio más esperado de la noche fue la presentación de la nueva identidad: Sogespa, Nelson Jiménez Cabrera, director gerente, explicó que la transformación responde a la necesidad de proyectar una imagen más moderna, cercana y creativa, en sintonía con los nuevos tiempos y con el crecimiento del sector audiovisual.