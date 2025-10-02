Una conferencia sobre formación inmobiliaria con inteligencia artificial

Noval Properties, desarrolladora líder en proyectos turísticos e inmobiliarios en República Dominicana, junto a Google Growth, organizaron una conferencia que reunió a un grupo seleccionado de brokers, agentes inmobiliarios y personalidades del mundo tecnológico, en el hotel Embajador.

El encuentro se realizó durante la celebración del Noval Academy, la plataforma de formación que desde 2019 viene capacitando a miles de profesionales inmobiliarios, además de impulsar hitos como grandes conferencias con Vilma Núñez.

Durante la jornada los agentes inmobiliarios que acudieron a la cita conocieron de primera mano las últimas herramientas de IA para la gestión y captación de clientes, así como casos de éxito internacionales que evidencian el impacto de la digitalización en los procesos comerciales.

También se develaron nuevas soluciones disponibles para los agentes, reforzando a Noval Properties como una empresa que se mantiene en constante innovación y a la vanguardia de las tendencias globales.

“En Noval Properties creemos que el verdadero liderazgo se demuestra compartiendo conocimiento y anticipándonos a las tendencias globales. Este encuentro es nuestro reconocimiento al compromiso de quienes se han formado con nosotros y una invitación a seguir transformando juntos el mercado inmobiliario dominicano”, afirmó Yahaira Batista, directora comercial de la firma.

La inteligencia artificial no es solo el futuro: es el presente que ya está redefiniendo nuestra industria. Y este es apenas el inicio de muchas jornadas que vendrán, concluyó.

La experiencia incluyó presentaciones en las que el equipo interno de Noval compartió las mejores prácticas para la captación de inversionistas internacionales, mientras que los representantes de Google Growth revelaron insights del mercado y nuevas herramientas de IA para potenciar la competitividad de los agentes en un entorno globalizado.

Con esta iniciativa la empresa reafirma su compromiso de ser un catalizador de cambio y formación continua en el sector, creando espacios de aprendizaje y networking que elevan los estándares de servicio, innovación y visión internacional del mercado inmobiliario dominicano.