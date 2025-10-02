Medio siglo abogando por los fabricantes de cosméticos en RD

La dirección ejecutiva y miembros de la Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar ( Afaper), fundada en el año 1975 organizaron un cóctel en honor a la celebración de sus cincuenta años.

Noel Ureña actual presidente del gremio, fue el encargado de iniciar con las palabras de bienvenida, quien resaltó los logros de la entidad y los esfuerzos de todos sus miembros en mantener una visión clara de los objetivos trazados: ser el ente regulador y de alianza entre el comercio legal y la mejorar la representación de la industria cosmética, ante las entidades regulatorias y gubernamentales.

El encuentro contó con una charla sobre las avances en materia de sustentabilidad en la región latinoamericana y el rol de las asociaciones en estos procesos cargo de Nohora Díaz representante del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (Casic).

Como parte de la celebración fueron reconocidos por sus aportes a la Asociación y a la Industria: Mario Ginebra, Fernando Ferreira, Nieves Castillo, Rafael Castillo y Leandro Villanueva, también fueron reconocidos los pasados presidentes: Pedro García Troncoso, Arturo Espinal, Sigmundo Rivas, Isabel Esteban, Pedro Alorda, José Antonio Lomba y José Ángel Rozas.