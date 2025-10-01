Las marcas Samsung y Claro Dominicana, presentaron la séptima generación de plegables, diseñados para elevar la productividad, la creatividad y la conectividad de los usuarios. Se trata de los modelos Galaxy Z Fold7 y Z Flip7.

Yaskara Sánchez, gerente de Mercadeo Móviles de Claro Dominicana, expresó: “Continuamos ofreciendo la mejor experiencia y un desempeño excepcional a través de dispositivos innovadores, apoyados en nuestra red 5G, el complemento perfecto para aprovechar al máximo esta nueva generación de equipos”.

José Luis Ravelo, Valentina Campion y Mite Nishio.Cortesia de los anfitriones.

José Feliz y Alfredo Tactuk.Cortesia de los anfitriones.