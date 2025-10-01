Michelle Selman presenta programa“A Europa con tía Michi”

Michelle Selman presentó el programa de viajes “A Europa con tía Michi 2026”, una renovada propuesta que invita a quinceañeros, junto a sus respectivas familias, a vivir momentos únicos por Europa.

Selman, conocida como “Tía Michi”, explicó los detalles de este proyecto que junto a Incanto Travel promete ser una experiencia única, renovada y enriquecida, con rutas cuidadosamente diseñadas para recorrer las más bellas ciudades de Europa. Allí se destacó que el programa contempla nuevos destinos y un enfoque pensado en disfrutar sin prisa, con actividades culturales, recreativas y educativas que garantizarán momentos inolvidables.

Michelle resaltó la importancia de mantener vivo el legado familiar que inició su abuela, la reconocida Tía Alicia, pionera en la República Dominicana en la organización de viajes de quinceañeros y quinceañeras a Europa desde 1971, acumulando más de 50 años de tradición.

Monserrat Puig, Debora Pimentel y Jenny Guzmán.Glauco Moquete/LD

Vanesa Calgcaño y Yalina Sigarreta.Glauco Moquete/LD