Las Sociales

Encuentro 

Incocegla celebra 29 años de compromiso con la salud visual

Actualidad

  • Durante el encuentro el comité de calidad médico fue reconocido como un aporte importante para el crecimiento de la institución, siendo un instrumento de apoyo y aprendizaje.
Victoria Villa, Tomás Vargas, Haronid Vargas y Arianna Vargas.Cortesia de los anfitriones.

El Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla) celebró su 29 aniversario en un emotivo encuentro que reunió a la junta directiva, staff médico, encargados de departamentos y representantes de los distintos laboratorios y proveedores.

La actividad inició con las palabras de bienvenida del doctor Tomás Vargas, fundador de la institución, quien reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud visual de la población dominicana.

El encuentro se realizó en Cava Alta, donde los invitados disfrutaron de una selección de vinos; al tiempo que celebraron los logros alcanzados en este último año, presentados por la directiva de la institución. Destacando la humanización de la atención, donde cada paciente recibe el tiempo, cercanía y dedicación que merece. También se resaltó la formación continua de los médicos y la capacitación de los colaboradores.

Uno de los objetivos del centro médico es buscar que la calidad no se mida en estadísticas, sino en cada paciente que recupera la esperanza y cada familia que vuelve a sonreír.

