Hodelpa hotels realiza encuentro para dar a conocer las novedades de sus instalaciones

Con el objetivo de estrechar lazos con sus aliados estratégicos y dar a conocer las novedades de su centro de convenciones y salones de eventos a nivel nacional, Hodelpa Hotels celebró un encuentro “Brunch & Learn”, un espacio de networking, aprendizaje y hospitalidad dominicana.

La jornada contó con un montaje diseñado que deslumbró a los invitados, quienes conocieron de primera mano la renovación del centro de convenciones Hodelpa Gran Almirante, reafirmando la apuesta de la cadena por la modernización de sus espacios.

Jessica Aja, vicepresidenta ejecutiva de Hodelpa Hotels, resaltó la trayectoria de más de 35 años de la cadena hotelera, subrayando su compromiso con la excelencia y la calidez dominicana como sello distintivo. Desde su rol de segunda generación de liderazgo en la empresa, Aja compartió anécdotas de su niñez, haciendo travesuras tras bastidores en las diferentes áreas de los hoteles.

“Más que operadores de hoteles, somos anfitriones de historias, pero, sobre todo: somos familia. Cada estadía de nuestros huéspedes se convierte en una experiencia única, gracias a la combinación de eficiencia empresarial con la calidez única del dominicano”, expresó .

Carlos Delgado y Yoelissa Domínguez.Cortesia de los anfitriones.

Esmeralda Clase, Alfonso Hernández y Mary Ann Deprat.Cortesia de los anfitriones.