Fundación Solo Voces Dominicanas celebra encuentro cultural en Nueva York

La Fundación Solo Voces Dominicanas, presidida y fundada por la profesora Nieves Severino Almonte, celebrará un evento cultural en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (NY). El propósito de este encuentro es resaltar el valor de la música coral y proyectar al mundo la riqueza musical dominicana.

Desde su creación en 2022 como organización sin fines de lucro, la fundación ha crecido gracias a la visión y liderazgo de Severino, junto con un equipo de personas comprometidas con la cultura, la educación y los valores comunitarios. Su proyecto emblemático, el coro educativo voces dominicanas, constituye mucho más que un espacio artístico: es una plataforma de transformación social que fomenta la sensibilidad, la empatía y valores esenciales como el respeto, la disciplina y la colaboración a través del canto coral.

Severino destacó que la práctica coral no solo fortalece la identidad cultural, sino que también genera beneficios comprobados para la salud mental y emocional: fomenta comunidad, previene la depresión, reduce el estrés e incrementa la esperanza de vida, de acuerdo con estudios de prestigiosas universidades como Harvard y Yale.

Centro de Estudios de la Música Dominicana (CEMD)

Como parte de la agenda, se presentará el Centro de Estudios de la Música Dominicana (CEMD), una iniciativa de la fundación dedicada a la investigación, preservación y difusión de la música dominicana.