Fundación Oncoserv presenta “Cápsula Rosa Pádel Edition 2025”
- La iniciativa va más allá del deporte y la moda: apoyar a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama mediante sus programas de ayuda.
Grove Pádel Club se vestirá de rosa para conmemorar la prevención contra el cáncer de mama con la cuarta entrega de “Cápsula Rosa Pádel Edition”, de la Fundación Oncoserv, junto a Pro Sport Events.
Con el objetivo de brindar esperanza en esta edición 2025, Cápsula Rosa además de presentar su tradicional desfile de moda también desarrollará una importante agenda para los eventos deportivos, a fin de recaudar fondos a través de torneos del 1 al 5 de octubre en Grove Pádel Club.