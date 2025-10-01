Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

SOLIDARIDAD

Fundación Oncoserv presenta “Cápsula Rosa Pádel Edition 2025”

Moda y deporte

  • La iniciativa va más allá del deporte y la moda: apoyar a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama mediante sus programas de ayuda.
Sócrates McKinney, Marta Amengual,Ichanell Rodríguez, Paola Rojas y Luis Betances.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Grove Pádel Club se vestirá de rosa para conmemorar la prevención contra el cáncer de mama con la cuarta entrega de “Cápsula Rosa Pádel Edition”, de la Fundación Oncoserv, junto a Pro Sport Events.

Con el objetivo de brindar esperanza en esta edición 2025, Cápsula Rosa además de presentar su tradicional desfile de moda también desarrollará una importante agenda para los eventos deportivos, a fin de recaudar fondos a través de torneos del 1 al 5 de octubre en Grove Pádel Club.

Diana de Morla y María Isabel Vélez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Maylin Soto, Carlos Emil Salomón y Katia SalomónCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sarah Estévez, María Elena Lama y María del Carmen Cuadra.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Estela Coiscou y Eileen Ho.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Anny Abate, Manuel Febrillet y Patricia AcostaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Mildred Veras y Pamela Abreu.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Nilda Soler y Cecilia SvobodaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

