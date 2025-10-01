La Fundación Evangélica Universitaria presenta su proyecto “Educando en Valores”

La Fundación Evangélica Universitaria (FEU) presentó en Santo Domingo Este su proyecto “Educando en Valores”. La jornada se realizó en las instalaciones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera-Central, con un programa que incluyó charlas impartidas por Samuel Reyes Raposo y Porfirio Encarnación, quienes abordaron los temas: “Tres maestros que moldearon los valores del mundo” y “Formación del carácter de los valores”, respectivamente.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. José Antonio Chery Martínez, presidente de la Fundación, quien agradeció la asistencia de los presentes y se refirió al compromiso de la institución de continuar impartiendo los talleres en la capital y el interior del país.

El obispo Tito Isabel Reyes comentó sobre el deber de los líderes eclesiásticos de continuar educando en valores, y la pastora Miguelina Martínez exhortó al liderazgo cristiano a seguir fomentando los valores, desde la niñez.

Al finalizar el encuentro, la directora del Proyecto Educando en Valores, Vianela Pineda, reafirmó el compromiso de la Fundación Evangélica Universitaria y la Universidad Nacional Evangélica de continuar de seguir trabajando en valores para transformar la nación y seguir formando multiplicadores y enlaces a nivel nacional.