La firma de diseños de interiores Felipe Andrés Studio presenta nuevos proyectos

La Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes fue el escenario donde el diseñador de interiores, Felipe Méndez, presentó el nacimiento de su marca Felipe Andrés Studio y, al mismo tiempo dio a conocer sus nuevos proyectos enfocados en una línea visual maximalista, ecléctica y vintage, es decir, conjuntos de muebles desiguales, una explosión de colores, maderas naturales y, sobre todo, esos patrones vibrantes que tanto identifica la alegría y calidez de la República Dominicana.

En Felipe Andrés Studio, cada espacio tiene carácter, cada diseño tiene alma, y cada proyecto tiene un propósito claro: transformar vidas a través de las emociones.

Su exclusiva marca no le teme al color que, con la selección de materiales de alta calidad y una buena iluminación, logra espacios para los que buscan salirse de lo convencional.

Felipe Méndez al pronunciar las palabras centrales del evento definió su marca como “irrepetiblemente única”, que con esa libertad que le caracteriza crea exclusivos espacios.

Manifestó que a través de su página www.felipeandres.studio sus clientes tendrán un contacto más directo, lo que les permitirá conocer a fondo su historia, procesos creativos y sobre todo poder ofrecer información de cómo puede cambiar vidas a través de los espacios.

“Lograr una plataforma, que pueda dar herramientas para esos jóvenes que inician en el área del diseño y tienen miedo a arriesgarse o ser ellos mismos. Muy importante también, que nuestros potenciales clientes, puedan tener un contacto directo con nosotros, conocernos, e incluso ver la evolución de sus proyectos y el proceso a través de la página web”, explicó.

Henry Polanco Pol y Josué MejíaCortesía de los organizadores

Schaira Jiménez y Hilda OviedoCortesía de los organizadores

Anny Abate y Henry CoradinCortesía de los organizadores