Unicef

Banquete de solidaridad por la infancia

Iniciativa

  • Chefs de renombre y líderes empresariales se unen por un futuro más justo para los niños y niñas dominicanos.
Santiago García, Jatnna Tavárez, René Grullón, Anyoli Sanabria, Susana Villanueva y Felipe Pagés

Listín DiarioSANTO  DOMINGO

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) celebró la quinta edición de la cena benéfica “A Taste of Hope”, en el hotel El Embajador. 

La gala culinaria, que transforma cada plato en un acto de solidaridad, recauda fondos para brindar esperanza y oportunidades a la infancia dominicana.

“Agradecemos a todos los patrocinadores y asistentes. Su apoyo permite que Unicef continúe implementando programas que aseguran a cada niño y niña un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades”, dijo Anyoli Sanabria, representante interina del organismo internacional en el país.

Carlos Díaz, Maricarmen Ramos, Mari de Ramos, Román Ramos, Mercedes Ramos y Juan Sonoma.

Carmen Sahad de Peña y Álvaro Peña.

Felipe Peña y Josefina Navarro

Michelle Tavares y Pablo De Goyoneche.

Mariela Salcedo y Karsten P. Windeler.

Ventura Serra y Aída Bournigal de Serra.

