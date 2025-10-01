Banquete de solidaridad por la infancia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) celebró la quinta edición de la cena benéfica “A Taste of Hope”, en el hotel El Embajador.

La gala culinaria, que transforma cada plato en un acto de solidaridad, recauda fondos para brindar esperanza y oportunidades a la infancia dominicana.

“Agradecemos a todos los patrocinadores y asistentes. Su apoyo permite que Unicef continúe implementando programas que aseguran a cada niño y niña un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades”, dijo Anyoli Sanabria, representante interina del organismo internacional en el país.

Carlos Díaz, Maricarmen Ramos, Mari de Ramos, Román Ramos, Mercedes Ramos y Juan Sonoma.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carmen Sahad de Peña y Álvaro Peña.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Felipe Peña y Josefina NavarroCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Michelle Tavares y Pablo De Goyoneche.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mariela Salcedo y Karsten P. Windeler.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES